Großer Siebenbürgerball in München

Am 25. Januar 2020 fand der Große Siebenbürgerball zum zehnten Mal im Festsaal des Münchner Hofbräukellers statt: bei ausverkauftem Hause, in besonderem Glanze und unter der Schirmherrschaft von Peter Maffay. Wortgewandt und mit Charme moderierten Nadine Konnerth Stanila und Fabian Kloos, der Bundesjugendleiter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, zum ersten Mal dieses außergewöhnliche Fest, das mit der Begrüßungsrede des neuen Bundesvorsitzenden Rainer Lehni eröffnet wurde. Lehni begrüßte zahlreiche Ehrengäste und Amtsträger und wünschte allen eine rauschende Ballnacht, nicht ohne vorher auf den Beitrag aller Anwesenden zu dem wohltätigen Zweck einer Spende hinzuweisen, die durch ein Euro jeder Eintrittskarte dem Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen und durch zwei Euro jeder Eintrittskarte Schloss Horneck zugutekam.



Mit den stimmungsvollen Walzerklängen der „Blauen Donau“ eröffnete die „Highlife-Band“ aus Augsburg den Ballabend und sorgte bis zu später Stunde mit sehr abwechslungsreicher und gut gespielter Tanzmusik bei den Gästen für beste Unterhaltung, so dass im Laufe des langen Abends die Tanzfläche oft fast ein wenig eng wurde. Das Programm wurde bereichert durch viele gelungene Showeinlagen, die in den Tanzpausen mit viel Beifall begrüßt wurden.



Die auch diesmal bestellten Fotografen von Foto Richter haben viele Momente des Abends in ihren Bildern festgehalten, die unter fotorichter-bernau.de nachbestellt werden können.

Fotos: Foto Richter, Bernau