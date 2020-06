Fotodokumentation der Statuen an der Außenfassade der Stadtpfarrkirche in Mühlbach. Aufgrund der Nässe in den vergangenen Wochen ist ein Teil der Statuen gebröckelt und heruntergefallen. Mehr zu den Hintergründen dieser Aktion erfahren Sie von Stadtpfarrer Alfred Dahinten in diesem Video: www.youtube.com/watch?v=OOPTAs8p2yU

Fotos: Eduard Schneider