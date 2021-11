Das 25. Seminar der Genealogen im Heiligenhof in Bad Kissingen vom 8. bis 10. Oktober 2021

„Wo leben Siebenbürger Sachsen heute? Möglichkeiten zur Recherche von Aufenthaltsorten“ war das Thema des 25. Projektseminars der „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“.



Das 24. Genealogie-Seminar musste coronabedingt ausfallen. Aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten nicht auf die Vorträge verzichten. Diese wurden in den anderthalb Jahren online in vielen Videokonferenzen abgehalten Hier einige wenige Eindrücke davon. Bild Nr. 1-8



Die aktuelle Corona-Situation erforderte im Oktober 2021 immer noch besondere Maßnahmen. Aber überraschend viele altbekannte und neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfreuten sich während der Tage an der Gemeinschaft, den Gesprächen, den Vorträgen und nicht zuletzt an der gewohnt hervorragenden Verpflegung des Heiligenhofs. Bild Nr. 9-78



Wer mehr wissen möchte, kann sich im Internet unter vgss.de/genealogie/ und siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/21651-neues-von-der-genealogie-der.html sowie in der Siebenbürgischen Zeitung Nr. 18 vom 22. November 2021 über das Projekt informieren.



Fotos von Martin Buck, Heiko Hadeler, Werner Hientz, Hilda Pohl und Jutta Tontsch, Auswahl und Zusammenstellung durch Anneliese Vater.