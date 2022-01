13. Internetseminar in Bad Kissingen

Nachdem das 13. Internetseminar im Jahr 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, wurde am Wochenende vom 3.-5. Dezember 2021 ein neuer Versuch gestartet. Das Seminar stand dieses Mal ganz im Zeichen der „Digitalen Vereinsarbeit“. Neben den Teilnehmern und Referenten, die sich am 3. Dezember in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Heiligenhof“ in Bad Kissingen einfanden, wurden auch Teilnehmer und Referenten per Zoom zugeschaltet.

Fotos: H. Mai-Lehni, R. Lehni, R. Sonnleitner