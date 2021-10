Karl Nik Voik - Ausstellung in Geretsried

Am 30. September um 18 Uhr wurde der Geretsrieder Kulturherbst - unter Beachtung der Coronaregeln – mit einer Ausstellung der Gemälde von Karl Nik Voik (geboren 1921 in Hermannstadt) eröffnet. Die 2. Bürgermeisterin Sonja Frank und die Kreisgruppenvorsitzende Ursula Meyndt gingen in ihren Ansprachen auf das Wirken des 2011 verstorbenen Künstlers ein, der das Kulturleben der Stadt Geretsried und der Kreisgruppe bereichert hat. Für die musikalische Umrahmung sorgte der von Renate Klemm geleitete Chor der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, dessen langjähriges Mitglied Karl Nik Voik war. Klaus Jürgen Voik, der jüngste Sohn des Malers, gab einen mit Humor gewürzten Einblick in das Leben und das Werk seines Vaters.

Fotos: Udo Buhn