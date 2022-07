Begegnungs- und Kronenfest auf dem Gaffenberg in Heilbronn

Das 46. Begegnungsfest auf dem Gaffenberg der Kreisgruppe Heilbronn der Siebenbürger Sachsen startete am Sonntagvormittag, dem 3. Juli 2022, bei bestem Sommerwetter mit einem Festgottesdienst, der von Dekan Christoph Baisch zelebriert wurde. Der Liederkranz der Siebenbürger Sachsen und das Karpatenorchester Heilbronn gestalteten den Gottesdienst musikalisch mit.



In seinem Grußwort unterstrich der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel das ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl der Siebenbürger Sachsen und zeigte sich erfreut, dass so viele Jugendliche das traditionelle Begegnungsfest auf dem Gaffenberg mitgestalten. Kreisgruppenvorsitzende Ines Wenzel erinnerte an das Motto des diesjährigen 72. Heimattages zu Pfingsten in Dinkelsbühl „Wurzeln suchen – Wege finden“ und dankte den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, ohne die ein Fest in dieser Größenordnung kaum zu stemmen wäre.



Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn hatte zum Kronenfest eingeladen. Das Kronenfest ist eines der schönsten bäuerlichen Feste aus Siebenbürgen, das um den Johannistag gefeiert wird und urkundlich erstmals 1289 erwähnt wurde. Es wurde traditionell von der Dorfjugend organisiert und fällt in die Zeit der Erntevorbereitungen, verbunden mit der Hoffnung auf eine hoffentlich reiche Ernte. Die bunt geschmückte Krone auf dem hohen Mast symbolisiert die Sonne, die zur Zeit der Sommersonnenwende an ihrem höchsten Punkt steht.



Unter großem Applaus kletterte der Jungknecht Jan Feierabend den Stamm hoch, bescherte aus luftiger Höhe den Kindern einen Regen aus Süßigkeiten und nahm in seiner kurzen Ansprache Bezug zu dieser Brauchtumsveranstaltung. Auch wenn dieses Fest heute in abgewandelter Form stattfindet, so hat der Sinn des Kronenfestes wenig an Aktualität verloren. Auch heute hoffen wir auf eine gute Ernte, die unserem Tun und Handeln im privaten, beruflichen und ehrenamtlichen Bereich entwächst. Und die zahlreichen Gäste aus Heilbronn und dem weiteren Umkreis machen Mut, die Tradition dieses aus Siebenbürgen mitgebrachten Brauches fortzuführen.



Fotos und Text: Jürgen Binder