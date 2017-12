Zehn Jahre Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg

Am 21. Oktober 2017 feierte die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg, unter der Leitung von Anna Krech und Jürgen Huprich, ihr zehnjähriges Bestehen mit einer gelungenen Festveranstaltung in der Maintalhalle in Mainaschaff. Die Gasttanzgruppen aus Wiehl-Bielstein, Nieder-Olm und Mittelhessen gestalteten gemeinsam mit den Jubilaren das Rahmenprogramm des kulturellen Programms. Der anschließende Jubiläumsball mit der Band „ROMANTICAS“ rundete das Jubiläum gekonnt ab.

Lesen Sie in der Siebenbürgischen Zeitung Online einen Bericht über die Jubiläumsfeier: www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kreisgruppen/18275-zehn-jahre-tanzgruppe-aschaffenburg.html



Fotos: Werner Franz