Einbindung von Fotos in die Genealogie-Datenbank

Zum zweiten Mal in diesem Jahr trafen sich die Mitarbeiter des vom Verein für Genealogie der Siebenbürger Sachsen (VGSS) betreuten Genealogie-Projektes. Vom 7. bis 9. Oktober ging es in Bad Kissingen um die Einbindung von Medien in die Genealogie-Datenbank. Nach der Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Jutta Tontsch und der traditionellen Vorstellungsrunde am Freitagabend stellte Dr. Dietmar Gärtner die Infrastruktur des Projektes im Internet vor mit den Neuerungen, die sich auch durch die aktuelle Seminarthematik ergeben hatten.

Gruppenbild der Familienforscher im „Heiligenhof“. Foto: Anneliese Vater

Am Samstag referierte Jutta Tontsch über „Die Einbindung von Fotos und anderen Medien in unsere Genealogie-Datenbank“. Um die Datenbank zu modernisieren und für die Nutzer attraktiver zu gestalten, ist für die Zukunft die Einbindung von Fotos, Anzeigen, Dokumenten, Urkunden, Gräbern und Grabsteinen vorgesehen. Dabei werden sowohl die geltenden Datenschutzbestimmungen als auch die Urheberrechte der Bilder berücksichtigt. Die Referentin zeigte in ihrem Vortrag, wie die verschiedenen Medien in die Datenbank eingefügt werden und welche Formate dafür zu empfehlen sind. Anschließend präsentierte sie einige handwerkliche Kniffe in der Arbeit mit dem Programm Gen_Plus.Im Vortrag „Eingabe von komplexen Namen in Gen_Plus und TNG“ erläuterte Dr. Dietmar Gärtner, welche Herausforderungen es bei der Eingabe komplexer Namen in die Datenbank gibt. Dabei ging es hauptsächlich um die Erfassung von Adelstiteln wie Baron, Freiherr, Edler und Adelssuffixen, z.B. von Hannenheim, von Albrichsfeld u. Ä. Schwierigkeiten ergeben sich aus den unterschiedlichen Eingabefeldern der Genealogieprogramme und den weltweiten Unterschieden im Namensrecht. Um die Eingabe zu vereinheitlichen, wurde eine entsprechende Anpassung der Richtlinien des Projektes diskutiert und beschlossen.Da das Frauenreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen zeitgleich im Heiligenhof tagte, wurde ein gemeinsamer Programmpunkt für Samstagabend vereinbart. Dr. Ingrid Schiel referierte unter dem Titel „Für unsere Frauen“ über die Entwicklung des Frauenreferats des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, wobei sie unter anderem auf die Verdienste der früheren stellvertretenden Bundesvorsitzenden Ingrid von Friedeburg-Bedeus einging. Im Anschluss sprach Jutta Tontsch über die Vorfahren dieser bedeutenden Frau, zu denen u.a. 14 Königsrichter, 14 Pfarrer, neun Senatoren und zwei Bischöfe gehören. Sie zeigte verschiedene Darstellungsmöglichkeiten des Stammbaumes, der 18 Generationen umfasst: als Ahnenliste, Ahnentafel und Fächer-Diagramm. Durch das Einbinden von Fotos und Anzeigen sah der Stammbaum noch interessanter aus. Der Sonntag klang mit einer gemeinsamen Andacht der Genealogen- und der Frauengruppe aus; abschließend gab es die gewohnte Aussprache zum Seminar und einen Ausblick auf die zukünftigen Seminare.Wer Fotos seiner Vorfahren für die inzwischen 27 veröffentlichten Ortsgenealogien zur Verfügung stellen möchte, kann sich gern mit den zuständigen Genealogen in Verbindung setzen.Ansprechpartner findet man auf der Projektwebseite https://vgss.de/genealogie in dem Menü „Über uns“ unter „Mitarbeiter“. In dem Artikel „Neues von der Genealogie der Siebenbürger Sachsen“ wird ausführlich beschrieben, wie man in unserer öffentlichen Genealogie- Datenbank seine Vorfahren recherchieren kann. Für Interessierte ist der Artikel auch online zugänglich unter www.siebenbuerger.de/go/21651A

Jutta Tontsch, Bernd Eichhorn