HOG-Fachtagung in Bad Kissingen: Arbeiten – Berichten – Feiern

Die Fachtagung des HOG-Verbands fand vom 28. bis 30. Oktober 2022 im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen zum Thema „Brücken- und Wegebau zwischen Ländern und Generationen. Die Siebenbürger Sachsen hüben und drüben“ statt. Gefördert wurde die Veranstaltung durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat.



Mehr als 100 Teilnehmer, voller Freude darüber, wieder einmal in der Gemeinschaft von Freunden zu verweilen. Was die Teilnehmer erlebt und erfahren haben, soll neben dem Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 18 vom 14. November 2022, auch diese Bilderfolge dokumentieren, nämlich:

Brücken und Wege im ideellen Sinne zwischen Orten, Zeiten und Menschen zu bauen,

vieles dabei, was nützlich und auf den eigenen Bedarf übertragbar ist,

positive Stimmung, viel Zuversicht und Elan in der Tagung, Erfahrungsaustausch und Kontakte knüpfen auch in den Pausen,

bei besonderen Gelegenheiten, wie dem 25-jährigen Jubiläum des HOG-Verbands, ist auch zünftiges Feiern angebracht,

an manchen Stellen war zu wenig Zeit für detailliertere Diskussion,

wir müssen auch andere von Sinn und Zweck unserer ehrenamtlichen Tätigkeit überzeugen,

in den kommenden Jahren ist das letzte oder vorletzte Wochenende im Oktober für die Fachtagungen des HOG-Verbands schon vorgemerkt, z.B. vom 27. bis 29. Oktober 2023 im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen nach dem Motto des Hauses: „Alles Leben ist Begegnung“!

Fotos: Udo Buhn, Heike Mai-Lehni