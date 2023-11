Sitzung des Bundesvorstandes vor dem Verbandstag in Bad Kissingen

Die letzte Bundesvorstandssitzung der Amtszeit 2019-2023 fand unter der Leitung des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni am 3. und 4. November 2023 im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt. Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, und Dietmar Gross, der erstmals als ständiger Vertreter der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien an der Bundesvorstandssitzung teilnahm, berichteten über die Lage in Siebenbürgen. Zudem wurden aktuelle Themen des Verbandes erörtert und kulturelle Tätigkeiten geplant. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Vorbereitung des Verbandstages, der kurz danach im selben Haus tagen sollte.

Fotos: Siegbert Bruss