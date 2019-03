Ausstellung „Die deutsche Minderheit in Rumänien“ wird in Düsseldorf gezeigt

Die Vernissage der Ausstellung „Die deutsche Minderheit in Rumänien – Geschichte und Gegenwart im vereinten Europa“ fand am 12. März 2019 im Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf statt. Die Ausstellung ist hier bis zum 3. Mai 2019 zu sehen. Lesen Sie dazu einen Bericht in der SbZ Online vom 16. März 2019.

Fotos: Cathrin Müller, Gerhart-Hauptmann-Haus