Vor 30 Jahren: Dampfsonderzug zum Marienball in Großpold

Am 30. Januar 1993, also vor 30 Jahren, fuhr ein Dampfsonderzug von Hermannstadt nach Großpold. Ein Jahr zuvor gab es einen Sonderzug zum Marienball in Kerz. Die beiden Fahrten mit dampflokbespannten Sonderzügen hatte Joachim Stübben angestoßen, der von Herbst 1991 bis Sommer 1996 Gastlektor des Deutschen Akademischen Austauschdienstes am Germanistik-Lehrstuhl der Universität Hermannstadt war. Der Eisenbahnfan illustriert die Dampfsonderzüge anhand von Fotos, die er – bis auf Nr. 14 – alle selbst gemacht hat.



Im Zug nach Großpold reisten u. a. die Volkstanzgruppe des Brukenthal-Lyzeums, die Blasmusik aus Neppendorf und eine Schulklasse aus Zeiden, die ein kurzes Theaterstück aufführen sollte, mit. An der Verwirklichung der Idee waren fast alle mir damals nahestehenden Personen in irgendeiner Weise beteiligt. Christa Oberth sagte die Mitwirkung der von ihr geleiteten Volkstanzgruppe zu und vermittelte den Fototermin im Hermannstädter Bahnbetriebswerk (Bilder 1 und 2). Mein leider viel zu früh verstorbener Freund Reinhold Gutt von der Hermannstädter Zeitung fuhr als Fotoreporter im Zug mit (von ihm stammt das Bild Nr. 14).



Dr. Mariana Grama von der Medizin-Fakultät steuerte das Auto, von dem aus auf dem Streckenabschnitt zwischen Budenbach (rum. Sibiel) und Selischte (rum. Săliște), wo Straße und Eisenbahnstrecke parallel verlaufen, schöne Foto- und Filmaufnahmen vom Zug in voller Fahrt gemacht werden konnten (Bilder 8, 9, 10).



Johanna Bottesch (2021 verstorben), die ich vom Germanistik-Lehrstuhl her kannte, hatte den Marienball als Ziel der winterlichen Dampflokfahrt vorgeschlagen. Sie stammte aus Großpold und erforschte das Landlerische, den Dialekt ihres Heimatdorfes (Bilder 3 und 4). Der Sonderzug berührte dann auf seiner Fahrt alle drei Landler-Dörfer (Neppendorf, Großau und Großpold). Erläuterungen und alle Fotos (außer 14) von Joachim Stübben.



Ein Jahr zuvor, und zwar am 1. Februar 1992, entstanden die Aufnahmen 16 bis 24, als ein dampfbespannter Sonderzug zum Marienball in Kerz fuhr.



Erläuterungen und alle Fotos (außer 14) von Joachim Stübben