Genealogen tagten zum 28. Mal in Bad Kissingen

Vom 24. bis 26. März 2023 fand das 28. Projektseminar der siebenbürgischen Familienforscher unter der Schirmherrschaft des Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e. V. (VGSS) im Heiligenhof in Bad Kissingen statt. Der Schwerpunkt des diesjährigen Frühjahrsseminars lag auf der Recherche und genealogischen Erfassung der Teilnehmer, Gefangenen, Verwundeten und Gefallenen der beiden Weltkriege.



Ein Bericht dazu erscheint in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 7 vom 8. Mai 2023, Seite 12, und in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 8. Mai 2023.



Fotos 01-11: Nicht nur zur Begrüßung sind aufmerksame Zuhörer sicher. Auch bei den Vorträgen konzentrieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Fotos 12-15: Unterschiedliche Themen werden in geteilten Gruppen angesprochen.

Fotos 16-25: Bei den Mahlzeiten gibt es auch immer wieder Gelegenheiten, sich besser kennen zu lernen.

Fotos 26-45: Zwischen den Vorträgen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Gedanken und Daten auszutauschen oder sich einfach nur zu unterhalten.

Fotos 46-52: Gruppenbilder gibt es diesmal mehrere, eines mit drei Geburtstagskindern, eines mit den vielen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ein großes mit den erfreulich vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Am Ende möchte die Mitarbeiterin des Heiligenhofes sehen, ob ihre Fotos gelungen sind.



Die Fotografen waren Martin Buck, Werner Hientz und Anneliese Vater, das große Gruppenbild machte die Mitarbeiterin des Heiligenhofes.