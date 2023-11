HOG-Fachtagung in Bad Kissingen

Vom 27. bis 29. Oktober 2023 fand in Bad Kissingen die Fachtagung „Siebenbürger Sachsen in bewegten Zeiten. Früher, heute und morgen, hier und dort“ statt. Dazu hatte der „Heiligenhof“ in Zusammenarbeit mit dem Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V. eingeladen. Berichte über Aktivitäten der Heimatortsgemeinschaften in der Heimat und Vorschau auf anstehende Ereignisse, insbesondere das Große Sachsentreffen 2024, bildeten den Schwerpunkt der Tagung. Mehr als 120 Teilnehmer nutzten die Zeit zum regen Gedankenaustausch, aber auch zum geselligen Beisammensein, zur Pflege der Gemeinschaft. Die vorliegende Bildergalerie und der Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 8. November 2023 mögen den Teilnehmern als Erinnerung und den weiteren Betrachtern als Anregung dienen, bei nächster Gelegenheit auch aktiv mitzuwirken.

Fotos: Udo Buhn