30. Seminar der Genealogen der Siebenbürger Sachsen in Bad Kissingen

Vom 8. bis 10. März 2024 fand das 30. Seminar der Genealogen der Siebenbürger Sachsen in der Tagungsstätte Heiligenhof in Bad Kissingen statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e.V. (VGSS). Während dieser Jubiläumstagung lag der Fokus auf der Ein- und Auswanderung in Siebenbürgen. Schwerpunkte waren die Transmigration der Landler, die Einwanderungswellen der Durlacher, Hanauer und Württemberger sowie die Arbeitsmigration und Auswanderung der Siebenbürger Sachsen nach Amerika. Es reisten nahezu 60 Genealogen an. Die Tagung eröffnete Jutta Tontsch, in die Seminarthematik führte Dr. Dietmar Gärtner ein. Lesen Sie einen Tagungsbericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 17. April 2024.

Fotos: Martin Buck, Heiko Hadeler, Werner Hientz und Anneliese Vater