Urzelntag 2023 in Sachsenheim

Einige Tage vor dem traditionellen Urzelntag wurde das langjährige Mitglied der Urzelnzunft Sachsemheim e.V., Harold Fabritius, als Ehrenurzelnrat ausgezeichnet. Aus gesundheitlichen Gründen erfolgte die Ehrung in einem Hausbesuch.

Ein besonderer Höhepunkt des Kinderfaschings am Freitag, dem 17. Februar, war die Brauchtumsvorführung der Urzelnzunft.

Am Fasnachtssamstag“, dem 18. Februar 2023, kam der lange erwartete Urzelntag. Die Brauchtumsvorführung fand diesmal in Häfnerhaslach, einem Ortsteil von Sachsenheim, statt. Punkt 12 ließ ein Paukenschlag die Musik der Stadtkapelle Sachsenheim ertönen, Zunftmeister Thomas Lutsch ging in der Parade voraus, gefolgt von den 13 Plätschern, dem Brauchtum und den Urzeln, die dieses im Spalier umrahmten, und führte sie auf den Schlosshof, auf dem Bürgermeister Holger Albrich, der wie jedes Jahr den Urzelnanzug trug, die 500 Urzeln und rund 2.000 Gäste begrüßte. Danach besuchten die Urzeln den evangelischen Pfarrer Dieter Hoffmann im Kirchhof, um mit dessen Segen und dem Lied „Af dieser Ierd“ den Gang in die Festhalle anzutreten. In der Festhalle wurde das Brauchtum vor zahlreichen Gästen vorgeführt. Helga Lutsch, Hubert Wachsmann und Hans-Peter Lutsch wurden für die geleisteten Dienste in der Urzelnzunft geehrt. Einen zünftigen Ball feierten die Urzeln und über tausend Gäste bei guter Musik von Rocky 5 in der Sporthalle bis in die Morgenstunden.

Fotos: Jürgen Kotsch, Hr. Kaiser – Stadt Sachsenheim, Urzelnzunft Sachsenheim e.V.