Der neu gewählte Bundesvorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. hielt seine erste Frühjahrssitzung am 2. März 2024 im Haus des Deutschen Ostens in München ab. Unter der Tagungsleitung des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni wurden aktuelle Verbandsfragen erörtert, der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl und weitere Vorhaben geplant.

Fotos: Siegbert Bruss