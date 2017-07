Vierter Genealogentag in Gundelsheim

Der vierte Siebenbürgische Genealogentag wurde am 6. Mai 2017 im Barocksaal „Johannes Honterus“ des Schlosses Horneck in Gundelsheim abgehalten. Lesen Sie dazu einen Bericht in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 20. Mai 2017.

Fotos und Bildtexte: Anneliese Vater