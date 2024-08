Nach dem Trachtenumzug des Großen Sachsentreffens wurden die Teilnehmer am 3. August um 11.00 Uhr auf dem Großen Ring in Hermannstadt durch Martin Bottesch, Vorsitzender des Siebenbürgenforums, begrüßt. Anschließend hielt der Staatspräsident Rumäniens, Klaus Johannis, eine Festrede. Der Ehrenstern der Föderation der Siebenbürger Sachsen wurde vom Föderationspräsident Rainer Lehni an den Musiker Peter Maffay verliehen.

Fotos: Laura Micu