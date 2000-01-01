Gottesdienst und Kulturveranstaltung „Exulanten – Augsburg – Unsere Landler“
Die Kreisgruppe Augsburg lud für Sonntag, den 27. Juli, zur Kulturveranstaltung „Exulanten – Augsburg – Unsere Landler“ ein. Die Veranstaltung wurde um 10.00 Uhr mit einem Gottesdienst in der Evangelisch-Lutherischen St.-Anna-Kirche in Augsburg eröffnet und Dekan Frank Kreiselmeier führte themengebunden durch St. Anna. Im Anschluss wurde im Augustanasaal Historisches und Traditionelles unterhaltsam präsentiert in Wort, Text, Bild, Ton, Tracht sowie kulinarisch. In einem interaktiven Gespräch führten Mag. Wolfgang Rehner, Superintendent der evangelischen Kirche Steiermark, und der Historiker Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch durch das Thema. Katharina und Martin Scheiber führten in das musikalische Kulturgut der aus Österreich vertriebenen Glaubensflüchtlinge ein. Christa Wandschneiders Trachtenpuppen aus dem Nachlass von Johanna Aner, geb. Feyri(1932-2024) zeigten repräsentativ Szenen aus dem Landlerleben in der dazugehörigen Tracht. Auf Anne Eders Initiative hin wurden zum Thema passende Bücher ausgelegt und das Team rund um Kerstin Glatz sorgte für das leibliche Wohl unterstützt durch Kuchenspenden der HOGs Großau, Großpold und Neppendorf.
Fotos: Horst Lassner