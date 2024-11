HOG-Fachtagung 2024 in Bad Kissingen

Vom 18. bis 20. Oktober 2024 trafen sich rund 100 Vertreter der HOGs im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen zur Fachtagung „Bewährtes und Neues in den Siebenbürgischen Heimatortsgemeinschaften - Länderübergreifende Nachbarschaften, Aufgaben, Arbeitsweisen“. Interessante Vorträge, angeregte Diskussionen, neue und intensivierte Kontakte und die belebenden Pausengespräche sind bestimmt nicht allein dafür verantwortlich, dass die Teilnehmer schon jetzt ein Wiederkommen im nächsten Jahr einplanen. Man fühlte sich einfach wohl in der Gemeinschaft.

Fotos: Horst Müller, Daniel Groza