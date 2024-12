75-jährige Jubiläumsfeier des Kreisverbandes Kempten/Allgäu

Zusammen mit rund 150 Gästen von nah und fern feierte der Kreisverband Kempten/Allgäu am 9. November 2024 in Wiggensbach „75 Jahre Siebenbürger Sachsen im Allgäu“. Ehrengäste wie Erna-Kathrein Groll, 3. Bürgermeisterin von Kempten, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, sowie Pfarrer i. R. Mathias Stieger aus Reutte würdigten in ihren Grußworten nicht nur die Leistungen des amtierenden Vorstandes des Kreisverbandes Kempten/Allgäu, sondern hoben gleichermaßen die Verdienste der „Altgedienten“ hervor, die maßgeblich zum Fortbestehen unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft in dieser schönen Gegend beigetragen haben. Ihre Ansprache begann die Vorsitzende Senta Wotsch mit den Versen: „Mer weallen bleiwe, wat mer sen, Gott healf es etzt uch ängden!“ … passend zum Motto der Veranstaltung „Tradition verpflichtet“. Anschließend zeichnete sie den Wandel der Kreisgruppe im Laufe ihrer 75-jährigen Geschichte auf.



Die Blaskapelle und die Erwachsenentanzgruppe aus Landshut in ihren wunderschönen Trachten trugen mit einer Auswahl an flotten Musikstücken und gekonnten Tänzen entscheidend zum großen Erfolg dieses Jubiläums bei. Zum Kaffee gab es eine große Auswahl an siebenbürgischen Spezialitäten, die viele fleißige Bäckerinnen der Kreisgruppe extra für dieses Fest gebacken hatten. Ein herzliches Dankeschön dafür! Mein ganz besonderer Dank geht an das gesamte Organisationsteam, welches diese Veranstaltung mitgetragen hat. „Schön, war’s! Man hat sich wie „zu Hause auf dem Ball gefühlt“, meinten zahlreiche Gäste. Solche Feste sollten wir öfter feiern.

Senta Wotsch

Fotos: Ulrike Fröhlich, Rose Müller