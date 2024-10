75-Jahr-Feier des Landesverbands Bayern (Uwe Pfeiffer)

Der Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. hat sein 75-jähriges Jubiläum am Samstag, dem 19. Oktober, in der Meistersingerhalle Nürnberg gefeiert. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der auch als Ehrengast daran teilgenommen hat.

Die Feierlichkeiten wurden mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, und Pfarrerin Melitta Müller-Hansen eröffnet. Am Nachmittag fand ein Festakt mit Kulturprogramm statt und am Abend ein großer Ball mit Livemusik der „Highlife Band“. Für das leibliche Wohl war mit Spezialitäten im kulinarischen „Siebenbürgischen Dorf“ auf dem Gelände der Meistersingerhalle gesorgt.



Fotos: Uwe Pfeiffer