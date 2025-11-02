Kreisgruppe Heilbronn feiert 60-jähriges Jubiläum

Die Kreisgruppe Heilbronn hat am 2. November das 60-jährige Jubiläum mit einem Konzert in der Kilianskirche Heilbronn gefeiert. Gegründet 1965 von 15 Siebenbürger Sachsen, ist die Kreisgruppe Heilbronn heute eine der größten Gruppierungen unseres Verbandes und entfaltet mit ihren Kulturgruppen eine rege kulturelle Aktivität.



An der musikalischen Gestaltung des Festaktes beteiligten sich die vereinigten siebenbürgisch-sächsischen Chöre aus Baden-Württemberg unter der Leitung von Erika Wagner, der Posaunenchor des Karpatenorchesters Heilbronn unter der Leitung von Helmut Haner sowie Andrea Kulin an der Orgel und erfreuten damit das zahlreiche Publikum sowie Ehrengäste aus Politik und Verwaltung.



Im Rahmen der Jubiläumsfeier ehrte der Bundesvorsitzende Rainer Lehni Frau Maria Abendschön als einziges noch lebendes Gründungsmitglied der Kreisgruppe Heilbronn für 73 Jahre treue Mitgliedschaft sowie Frau Friedel Hertel für 75 Jahre treue Mitgliedschaft mit dem goldenen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.



Ebenfalls mit dem goldenen Ehrenwappen wurden geehrt Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel und der Bundestagsabgeordneten Alexander Throm (CDU) in Würdigung ihres außergewöhnlichen Engagements für die Anliegen der Siebenbürger Sachsen und als Freunde und Förderer unserer Gemeinschaft im Heilbronner Raum.



Fotos: Gerd Grempels, Heike Mai-Lehni, Jürgen Binder