Großer Siebenbürgerball 2025 in München

Der Große Siebenbürgerball des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der Landesgruppe Bayern und der Kreisgruppe München fand am 25. Januar 2025 im Hofbräukeller in München statt. Die traditionsreiche Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene Dr. Petra Loibl.



Der Bundesvorsitzende des Verbandes, Rainer Lehni, eröffnete den Ball mit einer Festansprache zur Begrüßung der 350 Gäste, darunter zahlreiche Ehrengäste. Das Showprogramm wurde von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Heilbronn (Gewinner des Volkstanzwettbewerbs der SJD 2024) bestritten. Wortgewandt und mit Charme moderierte Heidi Mößner (Stellvertretende Bundesvorsitzende und Vorsitzende der Kreisgruppe München) durch den Abend. Die Band „TraunSound“ sorgte mit einem abwechslungsreichen Repertoire für gute Stimmung bis tief in die Nacht hinein. Es war ein gelungener Ballabend, bereichert durch freundschaftliche Begegnungen und mit einem harmonischen Ausklang.



Fotos: Foto Richter, Bernau.



In der umfangreichen Bildergalerie von Foto Richter können Sie auch Abzüge der Bilder bestellen.