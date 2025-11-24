„Via Transilvanica“ von Nord bis Süd erkundet
Mit der „Via Transilvanica“ ist ein rumänischer Wanderweg vom Kloster Putna an der Grenze Rumäniens zur Ukraine bis nach Drobeta Turnu Severin an der Donau an der Grenze zu Serbien geschaffen worden. Der Weltenbummler Wolfgang Post aus Herborn im Westerwald hat die 1.366 Kilometer lange Strecke in zwei Monaten zu Fuß erkundet, wobei er auch Abstecher in Orte Siebenbürgens machte, die er von früheren Wanderungen kannte. Abenteuerlich wurde es, als er in einem Wald bei Deutsch-Kreuz auf einen Bären traf. Der 73-Jährige berichtet in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 24. November 2025 über herzliche und spannende Begegnungen mit Menschen, geht aber mit feiner Beobachtungsgabe auch auf die Eigenheiten des Landes ein.
Fotos: Wolfgang Post