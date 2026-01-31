Großer Siebenbürgerball 2026 in München
Ballsaison in München – und die tanzfreudigen Siebenbürger Sachsen sind natürlich mit dabei. Aus Bayern, ganz Deutschland, Österreich, Rumänien und der Schweiz waren am 31. Januar Gäste in den Festsaal des traditionsreichen Hofbräukellers in München gekommen, unter ihnen auch viele Prominente, die den Abend ebenso zum Tanzen wie zum Netzwerken nutzten und sich sichtlich wohl fühlten. Christa Wandschneider wurde für ihre langjährigen Verdienste mit der Pro Meritis-Medaille ausgezeichnet; das ausgezeichnete Showprogramm bestritten die Jugendtanzgruppe Heidenheim und der Tenor Pau Stefan Onaga.
Fotos: Nicole Richter Bossmann