Jahresempfang BdV Kreisverband Augsburg Stadt

Der BdV Kreisverband Augsburg-Stadt hatte am Samstag den 29. Februar 2020 zum Jahresempfang in das Haus der Begegnung in Augsburg eingeladen. Der Vorsitzende des BdV-Kreisverbandes, Juri Heiser (StR) begrüßte Eva Weber (2. Bürgermeisterin der Stadt Augsburg), Christian Knauer (Vizepräsident des BdV), Sylvia Stierstorfer (MdL), Beauftragte der Bayrischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene. Für die kulturelle Umrahmung waren unter anderem die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg und dem Chor der Kreisgruppe Augsburg zuständig.

Fotos: Peter Bergmann und Robert Sonnleitner