Wir feiern Ostern!: Das Making-of

Ein Blick hinter die Kulissen von "Wir feiern Ostern! Ostergrüße aus Deutschland, Siebenbürgen und Österreich an die Siebenbürger Sachsen weltweit". Die Dreharbeiten für das Grußwort des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni fanden in Drabenderhöhe beim "Turm der Erinnerung" statt. Dieses Wahrzeichen Drabenderhöhes ist den in Siebenbürgen typischen Wehrtürmen der Kirchenburgen nachempfunden und soll heutige und auch künftige Generationen an die alte Heimat, die 850-jährige deutsche Geschichte und an die Kulturleistungen der Sachsen im rumänischen Siebenbürgen erinnern. Im Turm hängt die Heimatglocke der siebenbürgischen Gemeinde Mardisch. Im Turm wurden an den Wänden unter anderem 75 Keramik-Basoreliefs siebenbürgischer Kirchenburgen des Künstlers David Serbu angebracht.

Zum Video: Ostern bei den Siebenbürger Sachsen | Ostergrüße aus Deutschland, Siebenbürgen und Österreich

Regie und Fotos: Heike Mai-Lehni; Kamera: Günther Melzer