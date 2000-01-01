Sachsesch fir de Klenen uch Klensten

Ist es bei dir auch so, dass deine Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel untereinander ganz anders reden als mit den Nachbarn? Reden sie vielleicht sogar mit dir manchmal so? Dann hast du ganz sicher schon einmal gehört, dass sie diese Sprache „Sachsesch“ nennen, oder? Auf Deutsch nennt man es „Siebenbürgisch-Sächsisch“. Wenn du es ganz genau wissen willst: Das ist ein Dialekt, den die Siebenbürger Sachsen neben dem Deutschen schon seit vielen Hundert Jahren sprechen: in ihrem Alltag, auf der Straße, bei der Arbeit, in der Familie, mit Freunden und mit Nachbarn – eigentlich fast immer. Der Dialekt ist dem Deutschen ähnlich, aber irgendwie auch ganz anders.



Wenn deine Familie aus Siebenbürgen kommt, verstehst du bestimmt vieles, wenn sich die Leute auf Sachsesch unterhalten. Kannst du selbst auch Sachsesch reden? Möchtest du es lernen? Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hat in seiner Kinderecke ein paar Gedichte und Texte für dich gesammelt. Du kannst sie anhören, mitlesen und natürlich auch mitsprechen. Schaffst du es, dir ein paar Verse auswendig zu merken?