Mundartgedichte aus der Siebenbürgischen Zeitung zum Anhören und Mitlesen

In der Rubrik „Sachsesch Wält“ präsentiert die Siebenbürgische Zeitung seit 2005 in regelmäßigen Abständen Mundarttexte von alten und zeitgenössischen Autoren. 2010 haben Hanni Markel, Bernddieter Schobel und Hans-Werner Schuster diese Texte im Buch Sachsesch Wält – Mundarttexte aus der Siebenbürgischen Zeitung gesammelt und herausgegeben.Die seit 2011 erschienen Gedichte und Prosatexte finden sich nun hier – eingelesen von den Autorinnen und Autoren selbst oder von Angehörigen und Freunden. So kann man die Texte nicht nur lesen, sondern auch in der jeweiligen Mundart anhören. Häufig begleiten Kommentare zu Sprache und Kulturgeschichte oder hochdeutsche Übertragungen die Texte. Die Idee hinter dem Projekt finden Sie hier Mer wängtschen gaad Angderhåldung! Wir wünschen gute Unterhaltung!