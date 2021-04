Digitaler Heimattag 2021: Festabzeichen jetzt erhältlich

Die Vorbereitungen für den Digitalen Heimattag 2021 sind in vollem Gange. Wer den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland bei seiner Arbeit unterstützen will, kann das Festabzeichen jetzt bestellen.

Der Heimattag findet heuer wieder online statt, und es gibt dennoch ein Festabzeichen zu kaufen?Aber selbstverständlich! Womit sollen die Sammler die Lücke in ihrem Setzkasten sonst füllen? Wir feiern 70 Jahre Heimattag, und gerade jetzt braucht es ein Erinnerungsstück. Die erste Anfrage wegen des diesjährigen Abzeichens erhielten wir in der Geschäftsstelle übrigens bereits Anfang März von einem 80-jährigen Mitglied, welches das Motto „Zusammen sind wir Heimattag“ offenbar wirklich lebt.Braucht man das Abzeichen, um sich den Heimattag im Internet anzusehen?Nein, die Inhalte werden komplett kostenlos und für alle Interessierten frei zugänglich sein.Wieso soll ich dann ein Abzeichen erwerben? Ich weiß ja noch nicht einmal, was geboten wird!Haben Sie Vertrauen und schauen Sie sich auf www.youtube.de/siebenbuergerDE an, was wir bereits beim Digitalen Heimattag 2020 alles auf die Beine gestellt haben. Wir versprechen, auch vomwieder für jeden etwas Interessantes zu bieten. Zum Glück können wir dabei auf eine großzügige Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen bauen. Unsere Ausgaben für das Programm sind damit jedoch lange nicht gedeckt. Wir brauchen jetzt, wo die Pandemie auch unseren Verband sehr gebeutelt hat, jede Unterstützung. Aber wir können mit Stolz sagen: Wir bieten ja auch etwas dafür!Wo kann ich das Festabzeichen 2021 bestellen?Per Mail an festabzeichen[ät]siebenbuerger.de, telefonisch unter (089) 236609-0, per Post an Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Karlstraße 100, 80335 München. Das Abzeichen kostet sieben Euro, inklusive Versand. Außerhalb Deutschlands fallen weitere Versandkosten an. Der Sendung wird eine Rechnung beigelegt.

Dagmar Seck