Mit dem Frühling bieten die Gartenarbeiten eine willkommene Abwechslung zum stressigen Alltag. Was für ein Gartentyp sind Sie? Ich habe einen Nutzgarten, in dem Tomaten, Zucchini, Salate etc. wachsen.

Garten mit Trampolin, Schaukel und Planschbecken.

Mein Garten ist liebevoll geschmückt und dekoriert.

Naturbelassen: Ich beobachte das Wuchern und Treiben der Natur im eigenen Garten.

Total aufgeräumter, gestriegelter Kurzrasengarten.

Ich pflege meine Pflanzen und Blumen auf dem Balkon.

Ich habe keinen eigenen Garten.