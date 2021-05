Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Warum sind Sie Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.? Ich will die Siebenbürgische Zeitung beziehen

Ich treffe gerne Landsleute

Ich möchte, dass die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft weiter besteht

Ohne den Verband gäbe es viele Veranstaltungen (Kultur, Unterhaltung) nicht

Ohne den Verband gäbe es den Heimattag nicht

Ich möchte mich selbst in die Arbeit des Verbandes einbringen oder mache es bereits

Der Verband vertritt seit Jahrzehnten unsere Interessen nach außen

Vom Verband habe ich wichtige Hilfe bzw. Informationen erhalten

Meine Eltern / Großeltern sind bzw. waren schon Mitglied

Ich bin kein Mitglied