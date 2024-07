Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wurde vor 75 Jahren, am 26. Juni 1949, in München gegründet. Welchen Aussagen stimmen Sie zu? Der Verband setzt sich für die politischen, rechtlichen und sozialen Belange der Siebenbürger Sachsen ein.

Der Verband ermöglicht ein Weiterführen der siebenbürgisch-sächsischen Kultur und Gemeinschaft in Deutschland.

Die Heimat im Herzen tragend, setzen wir uns für den Erhalt der Kirchenburgen und des Kulturerbes in Siebenbürgen ein.

Die Siebenbürger Sachsen setzen sich mit Fleiß und Organisationstalent für das Gemeinwohl und die europäische Verständigung ein.

Die Siebenbürger Sachsen pflegen einen beachtlichen Zusammenhalt über Grenzen hinweg.

Heimattage, Treffen, Jugendlager etc. sind wichtig, um unsere Kultur zu erhalten.

Wir dürfen stolz sein auf eine aktive Jugend; sie ist ein Garant unserer Zukunft.

Wir alle sind gefordert, mitzumachen und unsere Kultur zu pflegen, wenn wir eine Zukunft haben wollen.

Wir haben eine Zukunft in lebendiger Gemeinschaft.

Keine dieser Aussagen ist zutreffend.