Es können mehrere Antworten angekreuzt werden!

Ich bin im Sommer 2024 in Siebenbürgen, weil ich… mich im Sommer jedes Jahr für längere Zeit in Siebenbürgen aufhalte,

meinen Sommerurlaub jedes Jahr dort verbringe,

meinen Sommerurlaub dieses Jahr dort verbringen möchte,

am Sachsentreffen und weiteren Veranstaltungen teilnehmen möchte,

in Siebenbürgen lebe.

Ich bin im Sommer nicht dort.