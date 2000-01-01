75 Jahre Siebenbürgische Zeitung

Übersicht

Die Plakate können als PDF-Dateien heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Klicken Sie auf ein Vorschaubild, um eine vergrößerte Ansicht zu erhalten.

Übersichtsseite

Teil 1 - (Größe A4)

Teil 2 - (Größe A3)

Plakate - alle Seiten in jeweils einer PDF-Datei

Plakate - Einzelseiten

Klicken Sie auf ein Bild, um die Vollansicht als PDF anzuzeigen.