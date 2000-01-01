Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.

Ein starker Verband braucht starke Partner

Werden Sie Sponsoring-Partner unseres Verbandes und unterstützen Sie konkrete Projekte!

  • Nutzen Sie unsere Veranstaltungen als Ihre Werbe- und PR-Plattform, wie z. B. am Heimattag oder am Großen Siebenbürgerball.
  • Ihre Partnerschaft und Ihr Sponsoring unterstützt konkrete Projekte des Verbandes.
  • Als unser Partner stärken Sie den Verband nachhaltig und fördern die Interessen der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft.

Nutzen Sie den Heimattag für Ihre Präsenz:

  • Sie erhalten exklusive Werbemöglichkeiten.
  • Sie sind beim get together mit anderen Partnern/Sponsoren dabei.
  • Sie sind unser Ehrengast bei ausgewählten Veranstaltungen.

Hier finden Sie unser Leistungsangebot für Ihre Präsenz am Heimattag:

Leistungsverzeichnis

Auf Ihre besonderen Wünsche kann nach Absprache individuell eingegangen werden.

Sie haben Interesse, Fragen oder Anregungen?
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

  • Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.,
    Karlstraße 100, 80335 München
  • E-Mail: verband@siebenbuerger.de
  • Tel.: + 49 (0)89 23 66 09 - 10