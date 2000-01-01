Ein starker Verband braucht starke Partner

Werden Sie Sponsoring-Partner unseres Verbandes und unterstützen Sie konkrete Projekte!

Nutzen Sie unsere Veranstaltungen als Ihre Werbe- und PR-Plattform, wie z. B. am Heimattag oder am Großen Siebenbürgerball.

Ihre Partnerschaft und Ihr Sponsoring unterstützt konkrete Projekte des Verbandes.

Als unser Partner stärken Sie den Verband nachhaltig und fördern die Interessen der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft.

Nutzen Sie den Heimattag für Ihre Präsenz:

Sie erhalten exklusive Werbemöglichkeiten .

Sie sind beim get together mit anderen Partnern/Sponsoren dabei.

mit anderen Partnern/Sponsoren dabei. Sie sind unser Ehrengast bei ausgewählten Veranstaltungen.

Hier finden Sie unser Leistungsangebot für Ihre Präsenz am Heimattag:



Auf Ihre besonderen Wünsche kann nach Absprache individuell eingegangen werden.



Sie haben Interesse, Fragen oder Anregungen?

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

