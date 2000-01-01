Ein starker Verband braucht starke Partner
Werden Sie Sponsoring-Partner unseres Verbandes und unterstützen Sie konkrete Projekte!
- Nutzen Sie unsere Veranstaltungen als Ihre Werbe- und PR-Plattform, wie z. B. am Heimattag oder am Großen Siebenbürgerball.
- Ihre Partnerschaft und Ihr Sponsoring unterstützt konkrete Projekte des Verbandes.
- Als unser Partner stärken Sie den Verband nachhaltig und fördern die Interessen der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft.
Nutzen Sie den Heimattag für Ihre Präsenz:
- Sie erhalten exklusive Werbemöglichkeiten.
- Sie sind beim get together mit anderen Partnern/Sponsoren dabei.
- Sie sind unser Ehrengast bei ausgewählten Veranstaltungen.
Hier finden Sie unser Leistungsangebot für Ihre Präsenz am Heimattag:
Auf Ihre besonderen Wünsche kann nach Absprache individuell eingegangen werden.
Sie haben Interesse, Fragen oder Anregungen?
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
- Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.,
Karlstraße 100, 80335 München
- E-Mail: verband@siebenbuerger.de
- Tel.: + 49 (0)89 23 66 09 - 10