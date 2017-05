Exkursion nach Siebenbürgen

21.05.2017 - 28.05.2017

Rumänien/Siebenbürgen

Das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der Ludwig-Maximilians-Universität München und die in Wien ansässige Stiftung PRO ORIENTE veranstalten vom 21.-28. Mai 2017 die Studienexkursion „Umbrüche und Aufbrüche – Konfessionelle Vielfalt in Siebenbürgen“. Im Mittelpunkt steht das Zusammenleben von Menschen verschiedener Konfession, Sprache und Kultur in Geschichte und Gegenwart.

Hintergrundgespräche mit Vertretern der verschiedenen Glaubensgemeinschaften und akademischer Einrichtungen sowie Institutionen gewähren Einblicke in den Alltag der vielfältigen und herausfordernden Region Siebenbürgen. Das Angebot richtet sich an bei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sowie in den Bereichen Wissenschaft, Kirche, Publizistik und Kulturvermittlung tätige Multiplikatoren und Verantwortungsträger, die sich mit Fragen des multikulturellen Zusammenlebens, Ökumene, Integration und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen hin zu einer Europäisierung beschäftigen. Die Exkursion wird geleitet von Dr. Regina Augustin, Leiterin des Generalsekretariats PRO ORIENTE, und Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor des IKGS.

Die Kosten mit Halbpension (exklusive Anreise) betragen im Doppelzimmer 645 Euro, im Einzelzimmer 699 Euro. Bei der Planung und Buchung der Anreise sind die Organisatoren gern behilflich. Rückfragen und Anmeldung bis 15. Januar per E-Mail bei augustin[ät]pro-oriente.at oder kuehrer[ät]ikgs.de.

Ort: Siebenbürgen

Veranstalter: Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS)

Schlagwörter: Exkursion, Siebenbürgen