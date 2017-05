Schreibwerkstatt in Stuttgart

20.05.2017

Baden-Württemberg

In Zusammenarbeit mit der Siebenbürgischen Zeitung bietet die Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes ab 2017 eine Schreibwerkstatt im Stuttgarter Haus der Heimat, Schlossstraße 92, an. Geplant sind vier Termine pro Jahr mit jeweils zwei Seminaren à 90 Minuten, und zwar amund– am vorletzten Samstag dieser vier Monate, 13.30 bis 17.00 Uhr.In einem ersten Abschnitt werden 2017 journalistische Schwerpunktthemen im Mittelpunkt stehen: Verschiedene journalistische Genres wie Glosse, Bericht, Kommentar, Rezension und Interview werden vorgestellt und schreibpraktisch erarbeitet. Die Teilnehmer/innen verfassen eigene Texte zu aktuellen Themen. Anhand der Ergebnisse werden in den Sitzungen journalistische Methoden und Kriterien erarbeitet. Einige der daraus hervorgehenden Texte werden in Printmedien publiziert werden.Der zweite Abschnitt wird 2018 der schriftstellerischen Arbeit gewidmet sein. Schreibtechnische Themen wie: Der Plot – die Struktur einer Geschichte, die Prämisse – das Herz einer Geschichte, der Konflikt – der Motor einer Geschichte oder kreative Strategien: Clustering und Aufwärmübungen sowie Haupt- und Nebenfiguren werden neben Textinterpretationen zu den drei literarischen Gattungen mit Genres wie Ballade, Gedankenlyrik, Kurzgeschichte, Novelle sowie Schauspiel oder Drehbuch das bessere Verständnis von belletristischen Texten fördern und dazu beitragen, dass die Teilnehmer mit Freude spannend schreiben werden.Der Teilnehmerbeitrag von 80 Euro pro Jahr wird als Spende an Schloss Horneck in Gundelsheim weitergegeben. Anmeldung erbeten bei Siegfried Habicher, Spaichinger Str. 13, 78628 Rottweil, E-Mail siegfried [ät] habicher.de.

Siegfried Habicher