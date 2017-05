Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim: Fahrt nach Bad Kissingen

21.05.2017

Bayern

Amist eine Fahrt zu unseren Mitgliedern in das bekannte Kurbad Bad Kissingen geplant. Interessierte können bereits in der Hauptversammlung Bescheid sagen, ob sie an der Reise teilnehmen möchten. Grundsätzlich ist die Fahrt von Haßfurt über Schweinfurt mit der Bahn geplant. Danach schlendern wir durch Bad Kissingen zum Rosengarten. Nicht weit davon ist die Anlagestelle für eine Schifffahrt auf der fränkischen Saale. Neben der vielfältigen Fauna und Flora am Ufer entlang lassen sich viele Vögel und sogar Biber beobachten. Das „Dampferle“ bringt seine Gäste vom Rosengarten zu den Sehenswürdigkeiten der unteren Saline. Geplant ist auch eine gemeinsame Einkehr in einem Restaurant. Bahnfahrt und Schifffahrt kosten insgesamt etwa 16 Euro pro Person. Für das Mittagessen trägt jeder selbst die Kosten. Einzelheiten werden mit der Einladung zur Hauptversammlung bekanntgegeben. Anmeldungen bitte bei mir unter Telefon: (0 95 23) 76 94 (abends).

Annemarie Weber