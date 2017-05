Regionalmuseum Bad Lobenstein lädt nach Siebenbürgen ein

21.05.2017

Berlin/Neue Bundesländer

Der diesjährige Internationale Museumstag amsteht unter dem Motto „Spurensuche. Mut zur Verantwortung“. Das Regionalmuseum Bad Lobenstein lädt aus diesem Anlass ab 14.30 Uhr zu einem literarischen, musikalischen und kulinarischen Ausflug nach Siebenbürgen ein. Mit Hilfe der Erinnerungen eines Tramps nähern sich die Besucher zunächst diesem einzigartigen kulturhistorischen Raum in Südosteuropa. Anschließend wagt Dagmar Dusil den ultimativen Blick zurück in ihre Heimat und beleuchtet mit Geschichten das Leben ihrer Herkunftsregion. Sie stammt aus Hermannstadt, studierte Anglistik und Germanistik und reiste 1985 nach Deutschland aus. Heute lebt Dagmar Dusil als freie Autorin und Übersetzerin in Bamberg. In der Kurstadt vermittelt sie sehr persönliche Sichten auf den Alltag Siebenbürgens, erzählt einiges vom einzigartigen Gemeinschaftssinn ihrer Volksgruppe und berichtet über die kulturelle Vielfalt und religiöse Toleranz in diesem Teil Südosteuropas. Vorgestellte Rezepte machen zudem Appetit auf die Küche ihrer Heimat. Deswegen bietet das Museumscafé landestypische Spezialitäten an. Neben leckeren Torten und Kuchen gehören dazu Brotaufstriche wie Auberginensalat und Zacusca, eine gut schmeckende Mischung aus verschiedenen, unter der Sonne Siebenbürgens gereiften Gemüsesorten.Für das kulturelle Rahmenprogramm inklusive einer wohltuenden Verdauung sorgt Hans Seiwerth mit Gitarrenmusik. Auf dessen Programmzettel stehen auch heitere Frühlingslieder. Die emsigen Mitglieder des einladenden Museumskreises kümmern sich selbstverständlich um das Wohlbefinden der Gäste. Los geht es im Haus schon um 10.00 Uhr mit einem Flohmarkt. Besucher können außerdem die Fotoausstellung von Jan Hartmann „Klassik in Schwarz-Weiss“ betrachten.Im Neuen Schloss Bad Lobenstein besteht am selben Tag die Möglichkeit, von 10.00 bis 12.00 Uhr die dortigen Stucksäle zu besichtigen. Geöffnet hat dort zudem die Sonderausstellung „Abstrakte Malerei - Kreativität PUR“ mit Lore Weiler. Barbara Thie-Mehne lädt um 10.00 und 11.00 Uhr zu Führungen unter dem Titel „375 Jahre Lobensteiner Apothekengeschichte“ ein.

Roland Barwinsky