Autorenlesung mit Hans Bergel

10.09.2017 16:00 Uhr

Bayern

Über Hans Bergel schrieb Udo Peter Wagner im Jahr 2000: „Bergel hat eine spektakuläre Biografie, vergleichbar jener François Villons oder Ernest Hemingways.“ Er hat die tiefgreifenden Veränderungen des 20. Jahrhun- derts nicht nur als Zeitzeuge miterlebt und überlebt, sondern die Zeitläufe auch selbst mitgeprägt, beispielsweise durch seinen Widerstand gegen das Ceaușescu-Regime oder durch seinen Auftritt bei der Massenkundgebung auf der Kölner Domplatte 1982, wo er sich für die Einhaltung der Menschenrechte in Rumänien einsetzte. Auf Einladung des Nürnberger Kulturbeirats zugewanderter Deutscher liest Hans Bergel am 10. September um 16.00 Uhr im Haus der Heimat, Imbuschstraße 1, unter dem Titel „Die geheimen Verabredungen“ autobiografische Texte in Nürnberg. Der Eintritt ist frei. Einlass ab 15.30 Uhr. Mehr ­Informationen und Veranstaltungen: www.nuernberger-kulturbeirat-zd.de