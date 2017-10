Nachbarschaft Fürth: Einladung zum Wort-Bildvortrag „Quer durch Ecuador“

12.10.2017 16:00 Uhr

Bayern

In unserer regelmäßigen Vortragsreihe, jeweils am zweiten Donnerstag im Monat, im Gemeindehaus der St.-Pauls-Kirche Fürth, Dr.-Martin-Luther-Platz 3, freuen wir uns auf einen Vortrag von unserem Landsmann Reinhold Kraus, dem Vorsitzenden der Sektion Karpaten im Deutschen Alpenverein, am Donnerstag, denum 16.00 Uhr. Der Referent zeigt Bilder und Filme von der höchstgelegenen Hauptstadt der Welt, Quito, und dem Äquatorkomplex „Midad del Mundo“. Um auf dem höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo (6228 m), zu stehen, bestieg Kraus mit einer Gruppe Siebenbürger vier Gipfel auf der „Straße der Vulkane“, über 4000 m hoch. Freuen wir uns auf eine höchst interessante Veranstaltung. Alle Landsleute und ihre Freunde sind hierzu herzlich eingeladen.

Rosel Potoradi