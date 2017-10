Kreisgruppe Mannheim – Heidelberg: Veranstaltungen 2017

07.10.2017 15:00 Uhr

Baden-Württemberg

Autorenlesung mit Iris Wolff: am Samstag, denum 15.00 Uhr im Bürgersaal Heidelberg-Wieblingen, Mannheimer Straße 259; öffentlicher Verkehr: VRN-Bus 34 und 35 vom Bismarck-Platz Richtung Pfaffengrund, aussteigen in Wieblingen, Haltestelle Evangelische KircheSeniorennachmittag des Stadtteilvereins Wieblingen im Jubiläumsjahr 2017 – 1250 Jahre Wieblingen (767-2017): am Sonntag, den 15. Oktober, um 14.30 Uhr im Bürgersaal Heidelberg-Wieblingen, Mannheimer Straße 217; Auftritt der Tanzgruppe (Leitung: Susanne Weber) um 15.15 Uhr; öffentlicher Verkehr: VRN-Bus 34 und 35 vom Bismarck-Platz Richtung Pfaffengrund, aussteigen in Wieblingen, Haltestelle: Elisabeth-von-Thadden-PlatzMartini- und Kathreinenball mit der Band „Highlife“: am Samstag, den 28. Oktober, ab 19.00 Uhr im Jakobus-Saal Mannheim-Neckar­au, Rheingoldstraße 9, Eintritt: zwölf Euro (ermäßigt: acht Euro)Tag der Begegnung mit den Gemeinden der Friedenskirche: am Sonntag, den 3. Dezember, um 10.00 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Friedenskirche Mannheim, Traitteurstraße 48; den Festgottesdienst gestaltet Pfarrerin Dr. Maibritt Gustrau; Auftritt der Tanzgruppe unter der Leitung von Susanne Weber; Mittagstisch nach dem Gottesdienst; unsere Kreisgruppe bietet Mititei anTraditionelle Adventsfeier mit Bescherung: am 3. Adventsonntag, den 17. Dezember, um 14.30 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Friedenskirche Mannheim, Traitteurstraße 48; den Festgottesdienst gestaltet Dekan i.R. Hermann Schuller. Liebe Kinder, zusammen mit euch möchten wir gerne ein Krippenspiel einstudieren und es bei der Adventsfeier am 17. Dezember in der Friedenskirche in Mannheim aufführen. Ganz herzlich sind Kinder und Jugendliche eingeladen, die gerne an einem Krippenspiel mitwirken möchten. Da wir mit den Vorbereitungen demnächst beginnen möchten, bitten wir eure Eltern und Großeltern, euch bei Eveline Geisler, Telefon: (0178) 1596447, oder Dagmar Markel, ­Telefon: (0178) 5266986, anzumelden. Über zahlreiche Anmeldungen freuen wir uns sehr.Dauerausstellung „Siebenbürgisch-sächsisches Kulturgut“: im Rathaus Mannheim-Neckarau, Rathausstraße 1/Rheingoldstraße 14; Öffnungszeiten: Sonntag, den 24. September, um 15.00 Uhr am Neckarauer Erntedankfest; weitere Öffnungs-/Besichtigungszeiten werden in dieser Zeitung bekanntgegeben. Besichtigungszeiten können auch vereinbart werden.Programmänderungen werden auf der Homepage www.siebenbuerger-ma-hd.de und in der Siebenbürgischen Zeitung bekanntgegeben.