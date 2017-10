Kreisgruppe München: Vortrag über „Michael Königes“

03.11.2017 18:00 Uhr

Bayern

Die Kreisgruppe München freut sich auf den Vortrag des Literaturkritikers und Übersetzers Georg Aescht, der in seiner unverwechselbaren und treffsicheren Sprache herauszufinden versucht, was den Reiz von Michael Königes‘ mundartlichen Texten und Versen ausmacht, die gerade in ihrer umgangssprachlichen Gefasstheit kaum jemals in einem Buch stehen. Viele meinen, der Zeidner sei als Dichter ebenso wenig erfolgreich gewesen wie als Bauer. Ob das wohl stimmt? Wir hoffen auf viele interessierte Zuhörer, auch ohne Sächsisch-Kenntnisse, am Freitag, demum 18.00 Uhr im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, in München, erreichbar mit allen S-Bahnen, Haltestelle „Rosenheimer Platz“.

Renate Kaiser