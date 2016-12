Rumänien, gestern....

Das Erdbeben vom 4. März 1977 wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Zu dem Zeitpunkt befand ich mich in einer Villa, in deren Untergeschoss ich ein Zimmer bezogen hatte und blödelte mit dem Sohn einer für damalige Verhältnisse recht wohlhabenden Familie herum.

Als es uns gelang die Straße zu erreichen, waren dort hunderte von Menschen zusammengepfercht, die Einen in normaler Kleidung, einige in Schlafanzügen und wiederum welche splitternackt.



Als ich am nächsten Morgen zur Uni fahren wollte, war das ganze Verkehrsnetz der Hauptstadt lahmgelegt, also bewegte ich mich per pedes und erreichte das Gebäude nach mehr als einer Stunde. Auf dem Weg wurden mir die Ausmaße des Bebens langsam klar: brennende Gasleitungen, umgekippte Wohnblocks, tiefe Risse in den Straßen u.v.a.m.



In der Uni beobachtete ich dann anschließend zusammen mit einer Putzfrau, zwei Hochschulassistenten und einem Professor, wie die Toten vom Bloc Dunarea aus dem Schutt geborgen wurden - in über fünf Stunden zählte ich 29 tote Körper.



Am Nachmittag begab ich mich dann ins Studentenheim, wo sich kaum noch jemand innerhalb der Unterkünfte aufhielt. In der Dämmerung wurden große Feuer im Park entfacht, in deren Nähe sich hunderte Studenten drängten. Schließlich nahm ich drei meiner Kommilitonen mit zu mir nach Hause. Wir legten uns quer ins Bett und versuchten so die darauf folgende Nacht zu verbringen.



In der Folgezeit waren zahlreiche Witze (!!!) im Umlauf, von denen einer hier seinen Platz haben soll:



Bula wohnte im zehnten Stockwerk. Beim Erdbeben hat er seine Schwiegermutter gepackt, sie zum Fenster hinausgeworfen und ihr nachgerufen: "So, meine Liebe, wenigstens du sollst gerettet werden!"

Dann schleppte er seine Frau und die beiden Kinder zum Lift und sagte: "Ihr fahrt mit dem Lift nach unten, ich komme mit dem Wohnblock nach. Wir sehen uns dann beim Eingang."