Rückkehr nach Siebenbürgen angesichts derzeitiger Massenmigration nach D und Ö

Liebe Sachsen! Ich schreibe Euch aus der Steiermark, aus Österreich, und ein Teil der Familie meiner Frau stammt von Siebenbürger Sachsen ab. Seit Wochen kommen hier in meiner steirischen Heimat tausende Menschen an, passieren im Ort Spielfeld oftmals unkontrolliert und ungezählt die Staatsgrenze, viele tauchen unter. Andere werden an die BRD-Grenze verfrachtet, da Merkel diese allesamt eingeladen hat. Und tagtäglich geht es hüben wie drüben so weiter... Da kommt noch was auf uns zu.... Wie soll das Ganze denn bitte funktionieren? Wer Augen hat, sehe, wer Ohren hat, höre! Ich frage mich nun, wie viele in der BRD lebende Siebenbürger Sachsen in diesen Tagen darüber nachdenken, in die alte Heimat zurückzukehren, sich dorthin zurücksehnen. Denn hier in Deutschland und Österreich wird sich in Zukunft definitiv viel tun; leider. Mit Wehmut habe ich vermehrt in den letzten Tagen Bilder der verwaisten und unbelebten Kirchenburgen sowie er alten sächsischen Höfe betrachtet. Schön wäre es, wenn dort wieder viel mehr Leben einkehren würde! Ich kenne in der Steiermark bereits einige Familien, die dazu bereit wären, nach Siebenbürgen auszuwandern. Natürlich denken diese dabei an ein deutsch-sächsisches Siebenbürgen, ein belebtes Gemeingefüge wie einstmals.

In letzter Zeit ist sehr viel von "anhaltend" die Rede. Das "Hin und Her" das bei diesem Thema durchklingt, spricht nicht für eine "konservative" Lösung des Problems. Die Sachsen und Schwaben in Rumänien haben als Gruppe jahrhundertelangen Bestand auf einem Territorium gehabt. Verstärkt nach dem 2. WK und besonders nach 1989 hat sich diese Gruppe zur Auswanderung aus Rumänien nach Deutschland entschieden. Dabei hat die Zusammensetzung der Bevölkerung in Rumänien viel weniger gezählt als die politischen Bedingungen der Existenz dieser Gruppen. Diese Bedingungen haben sich in Deutschland (noch) nicht grundlegend seit 1989 verändert, trotz der Veränderung der Bevölkerungstruktur. Einwanderungswellen in Deutschland gab es, man könnte sagen schon immer. Polen in dem Ruhrgebiet, Italiener, Portugiesen, Spanier und Türken später, muslimische Bosnier im Jugo-Krieg. Reste dieser Gruppen blieben, vor Allem Türken. Die Völkerbewegungen haben international stark zugenommen und es wird eine weitere Zunahme erwartet. Diese wirkt sich aber in allen Ländern aus. Dies nachzuahmen mit "Zurückwandern" wäre etwas töricht, denn das Phänomen "Migration" wird dadurch nicht gemindert.... "Mir wolle bleiwe was mer sin..." ist also noch immer aktuell. Und ob die hereingeströmte Masse von Muslimen auch da bleibt ist ebenso fraglich. Viele von denen sind schon weiter gezogen. Die ahmen unser Urlaubsverhalten nur nach in der Niederlassung, ob endlich oder provisorisch... "Abwarten und Tee trinken" ist bei wichtiger Entscheidung schon immer gut gewesen. Spontane Entscheidung ist nur bei akuter Gefahr nötig. Die ist nicht vorhanden. Mal sehen was die nächste Wahl bringt....vielleicht ist Merkels Stuhl gar nicht sooo stabil?