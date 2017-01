Rückkehr nach Siebenbürgen angesichts derzeitiger Massenmigration nach D und Ö

Woher kommt die Redensart "bin mitten in der Walachei gelandet", quasi am Arsch der Welt?

@Diana, es kommt wahrscheinlich aus der k. u. k. Zeit, als die Offiziere ihren Dienst außerhalb von Wien leisten mussten und so nicht Karriere machen konnten, weil das nur in der Hauptstadt möglich war. Ob dabei die kleine Walachei südlich der Donau gemeint war, wage ich zu bezweifeln, es war wohl eher die mährische Walachei.