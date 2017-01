Rückkehr nach Siebenbürgen angesichts derzeitiger Massenmigration nach D und Ö

Zuerst müssten mal alle Korruptis der alten Garde weg,

Garde die sich leider nicht nur erneuert, sondern auch noch vermehrt hat,

die Korruption und Bereicherung auf Staatskosten müsste aufs stärkste bestraft werden, der Rechtsstaat sollte funktionieren und die Restitution der enteigneten Güter sollte an die Betroffenen erfolgen ,

oder zumindest dem Staat gehören

nicht an die Kleptokraten. Erst danach wird es interessant in dieses Land zurückzukehren, vorher bestimmt nicht.

So ist es, und die jetzige Regierung wird alles versuchen auch noch den Iohannis abzuschaffen oder total kalt zu stellen. Schade um dieses schöne Land und die im Grunde liebenswürdige Bevölkerung.